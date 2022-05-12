Латвийский политик Кузинс прокомментировал ситуацию с памятником в Риге

Представитель политического объединения «Новое согласие» Янис Кузинс прокомментировал ситуацию вокруг памятника освободителям Риги.

«Больше нет юридической защиты у памятника освободителям Риги. Мэр города говорит, что памятник сложно снести, он большой, что, может, после выборов. Юридическая защита всех памятников в республике, их сотни, с них снята. Раньше их надо было охранять», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, русскоязычное население в Латвии не поддерживает снос памятников, а латыши относятся по-разному.

Ранее латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.

Таким образом, депутаты поддержали проект, который предполагает прекращение действия статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.

Дочь Маршала Советского Союза Андрея Ерёменко Татьяна Ерёменко в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировала одобрение латвийским сеймом поправок, позволяющих снести памятник освободителям Риги.