Глава ЛНР: украинские военные подготовили опорные пункты в Северодонецке и Лисичанске

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские военные подготовили опорные пункты в Северодонецке и Лисичанске.

«По той информации, которая у нас есть, противник подготовил в городах Лисичанске и Северодонецке достаточно серьёзные опорные пункты», — цитирует его ТАСС.

По его словам, украинская сторона намерена продолжать практику обороны с помощью мирного населения.

Ранее в Минобороны России заявили, что боевики украинских формирований в Харьковской области собрали местных жителей и, прикрываясь людьми, как «живым щитом», двигались в сторону подразделений российских войск.