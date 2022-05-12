Глава ЛНР: украинские военные подготовили опорные пункты в Северодонецке и Лисичанске

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские военные подготовили опорные пункты в Северодонецке и Лисичанске.
Глава ЛНР: украинские военные подготовили опорные пункты в Северодонецке и Лисичанске
  • AFP
  • © FADEL SENNA

«По той информации, которая у нас есть, противник подготовил в городах Лисичанске и Северодонецке достаточно серьёзные опорные пункты», — цитирует его ТАСС.

По его словам, украинская сторона намерена продолжать практику обороны с помощью мирного населения.

Ранее в Минобороны России заявили, что боевики украинских формирований в Харьковской области собрали местных жителей и, прикрываясь людьми, как «живым щитом», двигались в сторону подразделений российских войск.

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