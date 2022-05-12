Матвиенко сообщила о проработке даты визита главы Туркменистана в Москву

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что передала главе Туркмении Сердару Бердымухамедову приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить с официальным визитом Москву, его сроки согласуются.

«Я передала привет от президента РФ Владимира Владимировича Путина, он попросил меня это сделать и подтвердил приглашение президенту Туркменистана приехать с официальным визитом в РФ», — приводит РИА Новости её слова на встрече с Бердымухамедовым.

Матвиенко добавила, что глава Туркмении приглашение принял, даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Ранее спикер российского Совфеда на Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и России в Ашхабаде отметила, что площадка даёт возможность обсудить вопросы, которые волнуют граждан.