Матвиенко заявила, что Межпарламентский форум Центральной Азии и России станет регулярным

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и России в Ашхабаде отметила, что площадка даёт возможность обсудить вопросы, которые волнуют граждан.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Главная сила межпарламентского диалога в том, что он создаёт возможность для диалога и взаимодействия между гражданами наших стран. Мы можем обсуждать самые насущные темы и предлагать такие решения, которые будут реально востребованы гражданами», — сказала Матвиенко.

Проходящий впервые в столице Туркмении форум заложит основу для регулярных встреч в будущем, добавила она.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает Центральную Азию в качестве региона для геополитического противостояния.