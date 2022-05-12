Матвиенко заявила, что Межпарламентский форум Центральной Азии и России станет регулярным
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Главная сила межпарламентского диалога в том, что он создаёт возможность для диалога и взаимодействия между гражданами наших стран. Мы можем обсуждать самые насущные темы и предлагать такие решения, которые будут реально востребованы гражданами», — сказала Матвиенко.
Проходящий впервые в столице Туркмении форум заложит основу для регулярных встреч в будущем, добавила она.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает Центральную Азию в качестве региона для геополитического противостояния.