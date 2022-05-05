Лавров: Россия не рассматривает Центральную Азию как арену для геополитической борьбы

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия, в отличие от Запада, не рассматривает Центральную Азию в качестве региона для геополитического противостояния.
Лавров: Россия не рассматривает Центральную Азию как арену для геополитической борьбы
  • РИА Новости

Об этом говорится в его статье, опубликованной в «Российской газете» по случаю 30-летия установления дипотношений с государствами региона.

«В отличие от некоторых стран Запада, Россия не рассматривает регион Центральной Азии как арену для геополитического противоборства в духе колониальной концепции «Большой игры». В этой связи мы только приветствуем набирающую обороты внутрирегиональную интеграцию, регулярные консультативные встречи глав государств Центральной Азии», — подчеркнул Лавров.

Министр также добавил, что отношения России со странами региона характеризуются как гармоничные, равноправные и взаимовыгодные, а также представляют собой «яркий пример того, как следует выстраивать межгосударственное сотрудничество в XXI веке».

По его словам, Москва и страны Центральной Азии сохраняют взаимный настрой «на расширение и углубление взаимообогащающего» сотрудничества.

Глава МИД также подчеркнул наличие потенциала дальнейшего развития взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, научно-технической сферах, реализации транзитных возможностей друг друга.

Министр заключил, что народы России и Центральной Азии объединяют «узы дружбы и доверия».

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