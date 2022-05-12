В пресс-службе Сбербанка заявили о намерении финансового учреждения инициировать инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков.

«ПАО «Сбербанк» инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года», — цитирует заявление банка ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о национализации дочерних структур российских Сбербанка и ВЭБ.РФ.