Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины

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В пресс-службе Сбербанка заявили о намерении финансового учреждения инициировать инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков.
Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«ПАО «Сбербанк» инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством России и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года», — цитирует заявление банка ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о национализации дочерних структур российских Сбербанка и ВЭБ.РФ.

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