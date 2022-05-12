Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным импортозамещение

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На встрече с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос об импортозамещении.
Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным импортозамещение
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

Об этом информирует БЕЛТА.

«Всё время в наших отношениях, вы это хорошо знаете не хуже меня, — нефть, газ, торговля, поставки, рынок и так далее. Как я часто отмечаю, не было счастья — несчастье помогло, всё-таки и эти вопросы у нас решаются. Но не это, наверное, главное для нас сейчас в отношениях. Я так обдумываю эти проблемы. При встрече с президентом России мы будем серьёзно ещё раз обсуждать импортозамещение: это вопрос очень важный», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что и в Белоруссии, и в России «много компетенций», но «в силу определённых причин не развивались так, как надо».

Ранее Россия и Белоруссия подписали документы о переходе на оплату поставок газа в рублях.

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