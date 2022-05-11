Россия и Белоруссия подписали документы о переходе на оплату поставок газа в рублях

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Российское Министерство энергетики сообщило, что Россия и Белоруссия подписали документы о переходе на оплату поставок газа в рублях.
Россия и Белоруссия подписали документы о переходе на оплату поставок газа в рублях
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Отмечается, что главы Минэнерго России и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич подписали протоколы о внесении изменений в межправсоглашение по поставкам природного газа в Белоруссию.

В сообщении говорится, что данные протоколы предусматривают переход на оплату газа в российских рублях, а также определяют условия формирования цены на газ с апреля до конца 2022 года. 

5 мая белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск перешёл к торговле с Москвой в российских рублях. В том числе речь идёт об оплате энергоресурсов.

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