Ракетные войска и артиллерия России поразили 405 районов сосредоточения украинских войск

Ракетные войска и артиллерия России поразили 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских вооружённых сил. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — проинформировал он.

По его словам, также уничтожены 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

В Минобороны сообщили, что в районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ.

«Также в районах населённых пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ», — заявил Конашенков.

По информации оборонного ведомства, российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения комплекса С-300 ВСУ в районе Одессы и склад украинского ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области.