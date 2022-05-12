Ракетные войска и артиллерия России поразили 405 районов сосредоточения украинских войск

Короткая ссылка
Ракетные войска и артиллерия России поразили 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских вооружённых сил. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Ракетные войска и артиллерия России поразили 405 районов сосредоточения украинских войск
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — проинформировал он.

По его словам, также уничтожены 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

В Минобороны сообщили, что в районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ.

«Также в районах населённых пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ», — заявил Конашенков.

По информации оборонного ведомства, российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения комплекса С-300 ВСУ в районе Одессы и склад украинского ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить