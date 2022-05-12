Ракетные войска и артиллерия России поразили 405 районов сосредоточения украинских войск
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — проинформировал он.
По его словам, также уничтожены 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях.
В Минобороны сообщили, что в районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ.
«Также в районах населённых пунктов Раздолье Харьковской области и Славянск Донецкой Народной Республики уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ», — заявил Конашенков.
По информации оборонного ведомства, российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения комплекса С-300 ВСУ в районе Одессы и склад украинского ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области.