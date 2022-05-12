Авиация России уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы и склад под Харьковом

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Российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения комплекса С-300 ВСУ в районе Одессы и склад украинского ракетно-артиллерийского вооружения под Харьковом.
Авиация России уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы и склад под Харьковом
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 120 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины.

«Кроме того, уничтожены: в районе Одессы — радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области — склад ракетно-артиллерийского вооружения», — проинформировал он.

Ранее Конашенков сообщил, что средства российской ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников.

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