Авиация России уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы и склад под Харьковом

Российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения комплекса С-300 ВСУ в районе Одессы и склад украинского ракетно-артиллерийского вооружения под Харьковом.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 120 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины.

«Кроме того, уничтожены: в районе Одессы — радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области — склад ракетно-артиллерийского вооружения», — проинформировал он.

Ранее Конашенков сообщил, что средства российской ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников.