Авиация России уничтожила станцию наведения С-300 в районе Одессы и склад под Харьковом
- РИА Новости
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Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 120 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины.
«Кроме того, уничтожены: в районе Одессы — радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области — склад ракетно-артиллерийского вооружения», — проинформировал он.
Ранее Конашенков сообщил, что средства российской ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников.