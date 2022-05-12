Опубликовано видео уничтожения артиллерией ДНР позиций ВСУ в посёлке Пески
RT публикует видео, на котором артиллерия Донецкой Народной Республики уничтожает позиции Вооружённых сил Украины в посёлке Пески Донецкой области.
Видео было снято накануне.
Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военные разместили тяжёлое вооружение в жилых районах Краматорска и Славянска, а также удерживают мирных жителей в подвалах.
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