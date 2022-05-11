Минобороны России сообщило о размещении тяжёлого вооружения ВСУ в Славянске и Краматорске

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Украинские военные разместили тяжёлое вооружение в жилых районах Краматорска и Славянска, а также удерживают мирных жителей в подвалах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России сообщило о размещении тяжёлого вооружения ВСУ в Славянске и Краматорске
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что украинские войска организовали в городах единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км.

«В густонаселённых районах боевики разместили тяжёлое вооружение и технику, в домах оборудовали огневые точки, при этом местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, а на стены зданий нанесли надписи: «Внимание! Дети!», «Здесь дети! Не стрелять!», — заявил Мизинцев на брифинге.

Ранее в Минобороны заявили, что украинские военные заминировали мосты в Славянске в ДНР и планируют их взорвать с целью обвинения российских войск.

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