В Минобороны России заявили о минировании украинскими военными мостов в Славянске

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Украинские военные заминировали мосты в Славянске в ДНР и планируют их взорвать с целью обвинения российских войск. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны России заявили о минировании украинскими военными мостов в Славянске
  • РИА Новости

«В Славянске Донецкой Народной Республики неонацисты украинских вооружённых формирований заминировали железнодорожный мост ветки Славянск — Краматорск и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск», — заявил он на брифинге.

Мизинцев добавил, что в Запорожской области администрация запретила эвакуацию мирных граждан, чтобы использовать гражданских лиц в качестве живого щита.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные и нацбатальоны окапываются на химпредприятиях в Донбассе.

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