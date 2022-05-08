В Минобороны России заявили о минировании украинскими военными мостов в Славянске
- РИА Новости
«В Славянске Донецкой Народной Республики неонацисты украинских вооружённых формирований заминировали железнодорожный мост ветки Славянск — Краматорск и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск», — заявил он на брифинге.
Мизинцев добавил, что в Запорожской области администрация запретила эвакуацию мирных граждан, чтобы использовать гражданских лиц в качестве живого щита.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные и нацбатальоны окапываются на химпредприятиях в Донбассе.