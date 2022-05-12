За 12 недель в ЛНР при обстрелах погибли 25 мирных жителей

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В период с 17 февраля 2022 года по 12 мая в результате обстрелов со стороны украинской армии в ЛНР погибли 25 мирных жителей.

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 75 мирных жителей, из которых 25 погибли и 50 человек получили ранения», — говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Уточняется, что за эти 12 недель в границах ЛНР погиб один ребёнок, ещё четверо получили ранения.

Ранее волонтёр, жительница Рубежного Наталья рассказала РИА Новости о работе по учёту погибших мирных жителей во время военных действий, в списке уже около 160 человек.

10 мая в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских военных пострадали пять человек, один из которых ребёнок девяти лет.

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