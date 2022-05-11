Кадыров сообщил об отправке в Донбасс очередной группы добровольцев из Грозного
- РИА Новости
«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Донбасс вылетела очередная группа добровольцев», — написал он в Telegram.
Кадыров также отметил, что для участия в спецоперации в Донбасс прибывают добровольцы «из различных уголков» России.
Ранее Кадыров сообщил о взятии под контроль завода «Заря», а также населённых пунктов Южный и Воеводовка и ряда посёлков в Луганской Народной Республике.