Бывший украинский военный рассказал об издевательствах сослуживцев над ним из-за русского языка

Добровольно сдавшийся российским военным бывший солдат Вооружённых сил Украины Даниил Ковалёв заявил, что сослуживцы из Западной Украины предвзято к нему относились из-за того, что он говорил на русском языке, и закрыли его на сутки в собачьем вольере.

Видео допроса Ковалёва опубликовал Следственный комитет России в своём Telegram-канале.

Мужчина рассказал, что он пошёл служить в ВСУ по контракту во Львове, так как из-за отсутствия работы у него не было денег.

При этом отношения с сослуживцами у него не сложились, поскольку он родом из Донбасса, а остальные были с Западной Украины.

«Негативно. Предвзято. Из-за языка», — ответил он на вопрос, как у него сложились отношения с другими украинскими военными.

Сослуживцы оскорбляли его, а один из сержантов к нему относился сильно предвзято, поскольку он «русскоязычный».

«Один сержант ко мне настолько предвзято относился, что я русскоязычный, а он — искренний патриот. Говорил, что я фашист, начал меня в чём-то подозревать, что какие-то подозрения есть в наркотиках, и закрыл меня в собачьем вольере», — рассказал бывший военный.

По его словам, он пробыл в вольере сутки. После этого он решил уволиться по собственному желанию, но ему не дали этого сделать и уволили по статье.

Ранее другой сдавшийся в плен украинский военный призвал сослуживцев сложить оружие, а также обвинил американские власти в развязывании конфликта между братскими народами.