РИА Новости: боевики одесской теробороны дезертировали, чтобы не отправиться на фронт
- AFP
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Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора в украинских вооружённых силах.
По его словам, для теробороны в Одесской области организовали двухнедельные курсы усиленной боевой подготовки для последующей отправки в зону боевых действий.
Как рассказал источник, из последней группы, состоящей из порядка 300 человек, «дезертировало более 70% боевиков».
По его информации, сбежавшие спрятались в деревнях Одесской области, части из них удалось пересечь границу и уйти в Молдавию.
Как заявил источник, боевики вступали в территориальную оборону, чтобы избежать службы.
«Узнали реальные цели их подготовки и сбежали», — сказал он.
5 мая российский спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области.