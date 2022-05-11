РИА Новости: боевики одесской теробороны дезертировали, чтобы не отправиться на фронт

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Боевики одной из групп территориальной обороны в Одесской области дезертировали после того, как узнали о планах отправить их на фронт после двухнедельных учений.
РИА Новости: боевики одесской теробороны дезертировали, чтобы не отправиться на фронт
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах со ссылкой на собственного информатора в украинских вооружённых силах.

По его словам, для теробороны в Одесской области организовали двухнедельные курсы усиленной боевой подготовки для последующей отправки в зону боевых действий.

Как рассказал источник, из последней группы, состоящей из порядка 300 человек, «дезертировало более 70% боевиков».

По его информации, сбежавшие спрятались в деревнях Одесской области, части из них удалось пересечь границу и уйти в Молдавию.

Как заявил источник, боевики вступали в территориальную оборону, чтобы избежать службы.

«Узнали реальные цели их подготовки и сбежали», — сказал он.

5 мая российский спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области.

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