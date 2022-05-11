Песков назвал переговорный процесс между Россией и Украиной «вялым и нерезультативным»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал переговорный процесс между Россией и Украиной «вялым и нерезультативным».
Песков назвал переговорный процесс между Россией и Украиной «вялым и нерезультативным»
  • РИА Новости

«Вы знаете, что начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников», — сказал он.

Песков добавил, что российская сторона признательна коллегам, в частности турецким, за создание необходимых условий для соответствующей встречи, которая состоялась ранее.

11 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя переговорный процесс с Украиной, заявила, что контакты осуществляются.

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