Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал переговорный процесс между Россией и Украиной «вялым и нерезультативным».

«Вы знаете, что начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников», — сказал он.

Песков добавил, что российская сторона признательна коллегам, в частности турецким, за создание необходимых условий для соответствующей встречи, которая состоялась ранее.

11 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя переговорный процесс с Украиной, заявила, что контакты осуществляются.