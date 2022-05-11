Лавров заявил о заинтересованности России в том, чтобы мирные жители покинули зоны спецоперации

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы все гражданские лица могли покинуть зоны проведения специальной военной операции на Украине.
Лавров заявил о заинтересованности России в том, чтобы мирные жители покинули зоны спецоперации
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Об этом он сказал журналистам после переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

«Мы продолжаем открывать гуманитарные коридоры, по ним продолжают приходить люди, мы заинтересованы в том, чтобы все гражданские покинули эти зоны», — сказал он.

Ранее Лавров отметил, что российская сторона посоветовала Генсеку ООН Антониу Гутеррешу прежде всего потребовать от Киева прекратить препятствовать выходу мирного населения из районов проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

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