Володин заявил о желании США «устроить голодомор» на Украине

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя высказывание американского президента Джо Байдена о планах вывезти украинское зерно на мировой рынок, заявил о желании США «устроить голодомор» на Украине.
Володин заявил о желании США «устроить голодомор» на Украине
  • © duma.gov.ru

«Вашингтон хочет устроить голодомор на Украине. США ищут пути вывоза зерна с Украины. Байден заявил, что это нужно, «чтобы снизить цены» на ресурс», — заявил Володин в своём Telegram-канале.

Также спикер Госдумы считает, что в Вашингтоне не верят в возможность победы Киева в конфликте.

«Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор», — сказал он.

По его словам, США вместо реальной помощи забирают у Украины самое необходимое. Володин отметил, что запасы зерна нужны самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая.

Ранее Байден заявил, что на Украине изучают способы возвращения 20 млн т зерна из украинских хранилищ на мировой рынок.

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