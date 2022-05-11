Володин заявил о желании США «устроить голодомор» на Украине
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«Вашингтон хочет устроить голодомор на Украине. США ищут пути вывоза зерна с Украины. Байден заявил, что это нужно, «чтобы снизить цены» на ресурс», — заявил Володин в своём Telegram-канале.
Также спикер Госдумы считает, что в Вашингтоне не верят в возможность победы Киева в конфликте.
«Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор», — сказал он.
По его словам, США вместо реальной помощи забирают у Украины самое необходимое. Володин отметил, что запасы зерна нужны самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая.
Ранее Байден заявил, что на Украине изучают способы возвращения 20 млн т зерна из украинских хранилищ на мировой рынок.