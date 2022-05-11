Инаугурация победителя президентских выборов в Южной Осетии пройдёт после 21 мая

Короткая ссылка
В Центральной избирательной комиссии Южной Осетии заявили, что инаугурация победителя президентских выборов в стране пройдёт после 21 мая.
Инаугурация победителя президентских выборов в Южной Осетии пройдёт после 21 мая
  • РИА Новости
  • © Михаил Мокрушин

Об этом РИА Новости заявила секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.

«Инаугурация пройдёт после 21 мая», — сказала она.

По её словам, точная дата инаугурации будет известна в ближайшее время, после подсчёта 100% избирательных бюллетеней.

8 мая Анатолий Бибилов заявил, что признаёт своё поражение на выборах.

Президент Абхазии Аслан Бжания направил Алану Гаглоеву поздравление с победой на выборах президента Южной Осетии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить