Инаугурация победителя президентских выборов в Южной Осетии пройдёт после 21 мая

В Центральной избирательной комиссии Южной Осетии заявили, что инаугурация победителя президентских выборов в стране пройдёт после 21 мая.

Об этом РИА Новости заявила секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.

«Инаугурация пройдёт после 21 мая», — сказала она.

По её словам, точная дата инаугурации будет известна в ближайшее время, после подсчёта 100% избирательных бюллетеней.

8 мая Анатолий Бибилов заявил, что признаёт своё поражение на выборах.

Президент Абхазии Аслан Бжания направил Алану Гаглоеву поздравление с победой на выборах президента Южной Осетии.