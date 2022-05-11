Инаугурация победителя президентских выборов в Южной Осетии пройдёт после 21 мая
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Об этом РИА Новости заявила секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.
«Инаугурация пройдёт после 21 мая», — сказала она.
По её словам, точная дата инаугурации будет известна в ближайшее время, после подсчёта 100% избирательных бюллетеней.
8 мая Анатолий Бибилов заявил, что признаёт своё поражение на выборах.
Президент Абхазии Аслан Бжания направил Алану Гаглоеву поздравление с победой на выборах президента Южной Осетии.