Ракетные войска и артиллерия России уничтожили ещё 14 складов боеприпасов ВСУ

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ракетные войска и артиллерия России поразили 407 районов сосредоточения живой силы на Украине и 14 складов боеприпасов.
Ракетные войска и артиллерия России уничтожили ещё 14 складов боеприпасов ВСУ
  • РИА Новости

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов», — уточнил он.

По его словам, в результате данных ударов уничтожены более 280 националистов, из строя выведены 59 единиц военной техники.

Ранее Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, расположенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.

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