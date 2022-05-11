ЛНР и Россия обсуждают восстановление разрушенных городов в Донбассе
- РИА Новости
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Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Я уверен, что в будущем будет целый ряд программ, по которым мы сможем и привлекать различные финансовые механизмы и строительные технологии, и находить партнёров для того, чтобы как можно быстрее в кратчайшие сроки восстановить наши города», — сказал он.
Он уточнил, что восстановить разрушенную инфраструктуру самостоятельно у ЛНР нет возможности, это можно будет сделать только совместными с Россией усилиями.
«Сейчас прорабатывается очень много проектов. Вы видите то количество высоких гостей, которые приезжают к нам, и они, естественно, приезжают не с пустыми руками», — добавил посол.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни.