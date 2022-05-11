ЛНР и Россия обсуждают восстановление разрушенных городов в Донбассе

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что республиканские и российские власти обсуждают возможные пути восстановления городов, разрушенных в Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я уверен, что в будущем будет целый ряд программ, по которым мы сможем и привлекать различные финансовые механизмы и строительные технологии, и находить партнёров для того, чтобы как можно быстрее в кратчайшие сроки восстановить наши города», — сказал он.

Он уточнил, что восстановить разрушенную инфраструктуру самостоятельно у ЛНР нет возможности, это можно будет сделать только совместными с Россией усилиями.

«Сейчас прорабатывается очень много проектов. Вы видите то количество высоких гостей, которые приезжают к нам, и они, естественно, приезжают не с пустыми руками», — добавил посол.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Мариуполе начали готовиться к восстановлению города и возвращению к мирной жизни.