Путин в поздравлении Пушилину с Днём ДНР выразил уверенность в победе общими усилиями

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Президент России Владимир Путин в поздравлении главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину с Днём ДНР выразил уверенность в победе общими усилиями.
Путин в поздравлении Пушилину с Днём ДНР выразил уверенность в победе общими усилиями
  • AP
  • © Mikhail Metzel

«Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также пожелал Пушилину крепкого здоровья и успехов, а гражданам ДНР — мужества, стойкости и силы духа.

Ранее президент России направил поздравительные послания по случаю 77-й годовщины Победы лидерам Донецкой и Луганской народных республик.

Как отмечается, Путин выразил уверенность, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами».

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