Путин в поздравлении Пушилину с Днём ДНР выразил уверенность в победе общими усилиями

Президент России Владимир Путин в поздравлении главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину с Днём ДНР выразил уверенность в победе общими усилиями.

«Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также пожелал Пушилину крепкого здоровья и успехов, а гражданам ДНР — мужества, стойкости и силы духа.

Ранее президент России направил поздравительные послания по случаю 77-й годовщины Победы лидерам Донецкой и Луганской народных республик.

Как отмечается, Путин выразил уверенность, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами».