Военный эксперт Дадыкин назвал авантюрой попытку ВСУ отбить остров Змеиный
«Это чистейшей воды авантюра, которая привела к гибели остатков военной авиации ВСУ и остатков военного флота Украины», — сказал он.
Дадыкин объяснил, что остров Змеиный важен в оперативно-стратегическом плане.
«Недалеко Румыния находится, где коммуникации морских судов снабжения расположены, и недалеко от Одессы», — сказал он.
Эксперт назвал совершенно правильным то, что остров был взят под контроль российскими войсками в начале спецоперации.
«Конечно, Украина не могла с этим смириться и решила такую устроить перемогу. Решила устроить её к великому нашему празднику, 9 Мая, чтобы нас этим уколоть. Бросила всё что можно. В результате — фиаско. Мы продолжаем контролировать остров», — подчеркнул он.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Киев в ходе бездумной пиар-акции по захвату острова Змеиный потерял более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, четыре самолёта, десять вертолётов, три катера и 30 беспилотных летательных аппаратов.
Как заявил источник РИА Новости в силовых структурах, приказ о задуманной британскими советниками атаке острова Змеиный отдал лично украинский президент Владимир Зеленский, он требовал результат к 9 мая, хотя украинский Генштаб был против.