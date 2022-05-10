Военный эксперт Дадыкин назвал авантюрой попытку ВСУ отбить остров Змеиный

Военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» назвал авантюрой попытку Вооружённых сил Украины отбить остров Змеиный в Чёрном море. Он отметил, что украинская армия «бросила всё, что можно», и потерпела фиаско.

«Это чистейшей воды авантюра, которая привела к гибели остатков военной авиации ВСУ и остатков военного флота Украины», — сказал он.

Дадыкин объяснил, что остров Змеиный важен в оперативно-стратегическом плане.

«Недалеко Румыния находится, где коммуникации морских судов снабжения расположены, и недалеко от Одессы», — сказал он.

Эксперт назвал совершенно правильным то, что остров был взят под контроль российскими войсками в начале спецоперации.

«Конечно, Украина не могла с этим смириться и решила такую устроить перемогу. Решила устроить её к великому нашему празднику, 9 Мая, чтобы нас этим уколоть. Бросила всё что можно. В результате — фиаско. Мы продолжаем контролировать остров», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Киев в ходе бездумной пиар-акции по захвату острова Змеиный потерял более 50 украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, четыре самолёта, десять вертолётов, три катера и 30 беспилотных летательных аппаратов.

Как заявил источник РИА Новости в силовых структурах, приказ о задуманной британскими советниками атаке острова Змеиный отдал лично украинский президент Владимир Зеленский, он требовал результат к 9 мая, хотя украинский Генштаб был против.