Минобороны: ВСУ расстреляли в Харьковской области шесть машин с белыми флагами

Вооружённые силы Украины расстреляли в Харьковской области шесть гражданских машин, на которых были установлены белые флаги.

Об этом проинформировал в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что, согласно достоверной информации, киевский режим провёл в Харьковской области «очередную кровавую акцию по «бучинскому» сценарию».

«На участке дороги между населёнными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами», — заявил Мизинцев.

В Минобороны добавили, что специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ осуществили фото- и видеосъёмку этого чудовищного преступления.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверит данные о провокации, устроенной украинскими боевиками в населённых пунктах Северск и Серебрянка в Донецкой Народной Республике с целью дискредитации российских войск.