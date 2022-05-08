СК проверит данные о провокации украинских боевиков в Северске и Серебрянке в ДНР

Следственный комитет России проверит данные о провокации, устроенной украинскими боевиками в населённых пунктах Северск и Серебрянка в Донецкой Народной Республике с целью дискредитации российских войск.

Отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям изучить и зафиксировать данные о провокации.

По информации Минобороны России, украинские боевики переоделись в российскую форму и на бронетехнике со знаком Z обстреливали частные дома и отбирали у людей ценные вещи и личные автомобили. При этом граждан, которые оказывали сопротивление, украинские боевики подвергали насилию.

Также сообщается, что сотрудники иностранных СМИ снимали постановочные «акты мародёрства».

Ранее сообщалось, что СК России изучит информацию о готовящихся Украиной провокациях на западе страны.