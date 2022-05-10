Замглавы МИД Грушко прокомментировал возможность тактического ядерного удара по Украине
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал возможность тактического ядерного удара по Украине.
- © МИД России
«У нас есть военная доктрина, там всё написано. Она не даёт никакого иного толкования, кроме того, что там чёрным по белому», — заявил он РИА Новости.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»