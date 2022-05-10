Замглавы МИД Грушко прокомментировал возможность тактического ядерного удара по Украине

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал возможность тактического ядерного удара по Украине.

«У нас есть военная доктрина, там всё написано. Она не даёт никакого иного толкования, кроме того, что там чёрным по белому», — заявил он РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.