Замглавы МИД Грушко прокомментировал возможность тактического ядерного удара по Украине

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Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал возможность тактического ядерного удара по Украине.
Замглавы МИД Грушко прокомментировал возможность тактического ядерного удара по Украине
  • © МИД России

«У нас есть военная доктрина, там всё написано. Она не даёт никакого иного толкования, кроме того, что там чёрным по белому», — заявил он РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не играет с темой ядерной войны.

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