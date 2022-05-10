Посол ЛНР Мирошник рассказал о планах по формированию посольства республики в России

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Штат посольства Луганской Народной Республики в России будет состоять из нескольких десятков человек, заявил в интервью РИА Новости посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Посол ЛНР Мирошник рассказал о планах по формированию посольства республики в России
  • globallookpress.com
  • © Alexander Rekun

«Штат посольства будут составлять несколько десятков человек, подавляющее большинство, естественно, приедут из Луганска и Луганской Народной Республики. Часть людей мы, возможно, на вспомогательные должности возьмём из наших земляков, которые достаточно давно проживают в России», — сказал он.

Мирошник добавил, что будущие дипломаты ЛНР в России прошли обучение в Дипломатической академии российского МИД.

Ранее он рассказал, что  в настоящее время с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран ведутся переговоры о признании Луганской Народной Республики.

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