Посол России в Армении заявил о создании в Европе очага нацизма в антироссийских целях

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В центре Европы в антироссийских целях был вновь создан очаг нацизма. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в ходе приёма в честь Дня Победы.

«В угоду корыстным геополитическим интересам в центре Европы был вновь создан очаг нацизма. Трагический парадокс в том, что этот очаг, целенаправленно формировавшийся в антироссийских целях, возник на территории братского нам украинского народа», — цитирует Копыркина РИА Новости.

По его словам, на достижение этой цели были выделены значительные ресурсы, в том числе передовые технологии «промывания мозгов» путём ревизионизма и фальсификации исторических фактов.

Ранее главы дипломатических миссий стран СНГ по случаю Дня Победы опубликовали статью, в которой выразили благодарность и уважение ветеранам армий антигитлеровской коалиции, которые сражались в годы Второй мировой войны.

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