Послы стран СНГ поздравили ветеранов антигитлеровской коалиции с Днём Победы

Главы дипломатических миссий стран СНГ по случаю Дня Победы опубликовали статью, в которой выразили благодарность и уважение ветеранам армий антигитлеровской коалиции, которые сражались в годы Второй мировой войны.

«Весной 1945 года многонациональный народ СССР вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции избавил планету от ига нацистской тирании. Беспримерный героизм великого поколения победителей позволил низвергнуть человеконенавистническую идеологию», — говорится в сообщении диплоатов.

Они напомнили, что предки не только отстояли независимость Отчизны, но и избавили мир от коричневой чумы, а советский воин-освободитель «вызволил из неволи сотни тысяч узников концлагерей».

«Победа далась огромной ценой. 27 млн наших соотечественников погибли. Почти половина жертв — мирное население. Гитлеровские палачи и их приспешники стремились к тотальному уничтожению народов СССР, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей», — говорится в заявлении глав дипмиссий.

Они напомнили о своей благодарности за помощь союзников «в то судьбоносное время».

«В этом году исполняется 80 лет с момента запуска воздушного маршрута Аляска — Сибирь, по которому за годы войны в СССР из США было доставлено около 8 тыс. самолётов. Наш священный долг — сохранить и передать последующим поколениям правду о Великой Отечественной войне. Низкий поклон и глубокая благодарность ветеранам армий антигитлеровской коалиции, сражавшимся за нашу свободу в годы Второй мировой войны! Ваш подвиг навсегда в наших сердцах», — говорится в заявлении.

Обращение составлено послом России Анатолием Антоновым, послом Киргизии Бактыбеком Аманбаевым, послом Казахстана Ержаном Ашикбаевым, временным поверенным в делах Белоруссии Дмитрием Басиком, послом Узбекистана Жавлоном Вахабовым, послом Туркмении Мередом Оразовым и послом Таджикистана Фаррухом Хамрализодой.