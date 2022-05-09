ВКС России поразили восемь складов боеприпасов и две РЛС ВСУ

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские ВКС высокоточными ракетами поразили восемь складов боеприпасов украинских войск и две РЛС обнаружения воздушных целей.
ВКС России поразили восемь складов боеприпасов и две РЛС ВСУ
  • РИА Новости

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долины и Лисичанска», — заявил Конашенков.

Уточняется, что также было уничтожено две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестища.

Ранее Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, расположенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить