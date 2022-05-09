ВКС России поразили восемь складов боеприпасов и две РЛС ВСУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские ВКС высокоточными ракетами поразили восемь складов боеприпасов украинских войск и две РЛС обнаружения воздушных целей.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долины и Лисичанска», — заявил Конашенков.

Уточняется, что также было уничтожено две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестища.

Ранее Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, расположенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.