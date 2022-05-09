Силы ПВО России сбили украинский МиГ-29 над Северодонецком
- AP
«В течение дня российскими средствами противовоздушной обороны над городом Северодонецком сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал он.
Кроме того, уничтожено три украинских БПЛА над населёнными пунктами Новозвановка, Харцызск и Изюм.
«В районе населённого пункта Ивановка Харьковской области перехвачена украинская ракета «Точка-У», а в районах Большой Камышевахи и Изюма — два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», — добавил Конашенков.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российскими силами ПВО над Херсоном были сбиты выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган».