Кадыров рассказал об оставленном украинскими военными современном оружии в Попасной

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об оставленном украинскими военнослужащими современном оружии в Попасной.
Кадыров рассказал об оставленном украинскими военными современном оружии в Попасной
  • РИА Новости

«Бойцы специальных подразделений из Чеченской Республики активно зачищают брошенные бандеровцами укрытия и базы в недавно освобождённом городе Попасная ЛНР... Пулемёты, джавелины, сухпайки и даже продовольственные хранилища бандеровцев теперь находятся в нашем распоряжении», — написал он в своём Telegram.

Он подчеркнул, что «хвалёная помощь украинской армии», которая предоставляется государствами Европы и Соединёнными Штатами, в итоге «идёт на пользу нам».

По его словам, современное оружие, которое оставили националисты, находится «практически в каждый доме и улочках».

Ранее военнослужащие Росгвардии в Харьковской области обезвредили крупный оружейный склад украинских националистов, который те планировали использовать для диверсий.

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