МИД Латвии внёс в чёрный список Киркорова и Петросяна
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Об этом он написал в своих соцсетях.
«На основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции я принял решение внести граждан Российской Федерации Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — цитирует Ринкевичса РИА Новости.
Ранее в МИД Латвии объявили нежелательным присутствие в стране 25 российских деятелей культуры.
Как сообщает Newinform, среди них режиссёр Никита Михалков, актёр Владимир Машков и актриса Илзе Лиепа.