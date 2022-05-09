МИД Латвии внёс в чёрный список Киркорова и Петросяна

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что страна на неопределённый срок запретила въезд артистам Филиппу Киркорову, Евгению Петросяну, Владимиру Винокуру, а также спортивному тренеру Ирине Винер-Усмановой.

Об этом он написал в своих соцсетях.

«На основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции я принял решение внести граждан Российской Федерации Филиппа Киркорова, Евгения Петросяна, Владимира Винокура и Ирину Винер-Усманову в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — цитирует Ринкевичса РИА Новости.

Ранее в МИД Латвии объявили нежелательным присутствие в стране 25 российских деятелей культуры.

Как сообщает Newinform, среди них режиссёр Никита Михалков, актёр Владимир Машков и актриса Илзе Лиепа.