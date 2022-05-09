Лукашенко предложил оказать Литве гуманитарную помощь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил оказать гуманитарную помощь населению Литвы.

«Организуйтесь и скажите, в какую точку на границу вам привезти удобрения, крупу, соль и прочее. Мы это сделаем. Потому что Литва — это миролюбивые, добрые, порядочные люди. Такие, как белорусы», — цитирует его БЕЛТА.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал в Минске после церемонии возложения венков к монументу Победы, общаясь с представительницей Литвы.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе сбит квадрокоптер, направлявшийся в страну с литовской стороны.