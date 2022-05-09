Лукашенко призвал Киев задуматься
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев задуматься, так как, по его словам, на Западе уже «поделили» Украину на части.
- AP
«Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства», — цитирует РИА Новости Лукашенко.
Об этом он сказал на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.
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