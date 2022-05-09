Лукашенко: праздник Победы по-особому дорог белорусам и россиянам

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Лукашенко: праздник Победы по-особому дорог белорусам и россиянам
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В послании Лукашенко отметил, что праздник Победы по-особому дорог белорусам и россиянам.

«В смертельной схватке с фашизмом наши отцы и деды ценой неимоверных лишений и жертв отстояли мир, освободили Европу от порабощения», — цитирует поздравление ведомство.

Белорусский лидер отметил, что «Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы, единства и взаимовыручки продолжает жить в сердцах многих миллионов людей».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём Победы.

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