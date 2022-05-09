Лукашенко: праздник Победы по-особому дорог белорусам и россиянам
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Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
В послании Лукашенко отметил, что праздник Победы по-особому дорог белорусам и россиянам.
«В смертельной схватке с фашизмом наши отцы и деды ценой неимоверных лишений и жертв отстояли мир, освободили Европу от порабощения», — цитирует поздравление ведомство.
Белорусский лидер отметил, что «Великая Победа как символ национальной гордости, воинской славы, единства и взаимовыручки продолжает жить в сердцах многих миллионов людей».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём Победы.