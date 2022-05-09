Собянин поздравил жителей столицы с Днём Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Об этом информирует сайт «Москва 24».

«Наши сердца полны благодарности фронтовикам и труженикам тыла. В эти светлые весенние дни мы вновь говорим ветеранам искреннее человеческое спасибо. И конечно, 9 мая вновь пройдём по главным улицам Москвы в шествии «Бессмертного полка», — сказал мэр.

Он подчеркнул, что уроки мужества, стойкости и героизма ветеранов являются бесценным наследием, которое вдохновляет все поколения защитников Отечества.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не забывать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне.