Собянин поздравил жителей столицы с Днём Победы
- РИА Новости
Об этом информирует сайт «Москва 24».
«Наши сердца полны благодарности фронтовикам и труженикам тыла. В эти светлые весенние дни мы вновь говорим ветеранам искреннее человеческое спасибо. И конечно, 9 мая вновь пройдём по главным улицам Москвы в шествии «Бессмертного полка», — сказал мэр.
Он подчеркнул, что уроки мужества, стойкости и героизма ветеранов являются бесценным наследием, которое вдохновляет все поколения защитников Отечества.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не забывать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне.