Собянин поздравил жителей столицы с Днём Победы

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Собянин поздравил жителей столицы с Днём Победы
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт «Москва 24»

«Наши сердца полны благодарности фронтовикам и труженикам тыла. В эти светлые весенние дни мы вновь говорим ветеранам искреннее человеческое спасибо. И конечно, 9 мая вновь пройдём по главным улицам Москвы в шествии «Бессмертного полка», — сказал мэр.

Он подчеркнул, что уроки мужества, стойкости и героизма ветеранов являются бесценным наследием, которое вдохновляет все поколения защитников Отечества.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не забывать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне

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