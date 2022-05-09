Власти Херсонской области в течение мая выплатят пособия ветеранам Великой Отечественной войны

Единовременные выплаты 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны будут произведены в течение мая. Об этом в интервью ТАСС заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Есть указ президента Российской Федерации о единовременном денежном пособии всем участникам Великой Отечественной войны. Выплаты будут произведены в течение мая», — заявил Сальдо.

По его словам, логистические работы по транспортировке денежных средств по территории области уже начались.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобождённой территории Украины.