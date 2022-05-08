Володин заявил о признании успехов спецоперации России на Украине со стороны G7

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Заявление стран G7 о недопустимости «победы России» на Украине может расцениваться как признание успехов спецоперации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин заявил о признании успехов спецоперации России на Украине со стороны G7
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«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооружённых сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении «не допустить победы» России на Украине», — написал Володин в своём Telegram.

По его словам, теперь стало ясно, почему инициативы президента России Владимира Путина по вопросам безопасности были оставлены без ответа.

Он добавил, что Россия разрушила планы данных стран по расширению НАТО на восток.

Ранее лидеры стран «Большой семёрки» выразили «единство в решимости не допустить победы» России на Украине. 

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