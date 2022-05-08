Пушилин: первую продукцию из ДНР отгрузят через порт Мариуполя в мае

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что первую продукцию из ДНР отгрузят через порт Мариуполя в мае.

Пушилин 8 мая посетил Мариуполь вместе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.

По словам главы ДНР, они в том числе числе посетили Мариупольский торговый порт, где «вовсю кипит работа». Он отметил, что в порт уже принято более 400 сотрудников.

«В мае, как и планировалось, через порт будет отгружена первая продукция из республики, для этого предстоит ещё очень много сделать», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Также Пушилин сообщил, что Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки объёма восстановительных работ.