Вице-премьер России Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху

Короткая ссылка
Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки объёма восстановительных работ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Вице-премьер России Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«С заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным побывали в Волновахе и Мариуполе, чтобы оценить объём восстановительных работ, а также обозначить подходы к процессу строительства», — написал Пушилин в Telegram.

По его словам, данные подходы должны быть нестандартными, так как «ожидается стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки».

Ранее глава ведомства Ирек Файзуллин заявил, что Минстрой России планирует оказывать помощь в восстановлении Мариуполя.

Кроме того, новый мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать комбинат «Азовсталь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить