Вице-премьер России Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху

Вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху для оценки объёма восстановительных работ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«С заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным побывали в Волновахе и Мариуполе, чтобы оценить объём восстановительных работ, а также обозначить подходы к процессу строительства», — написал Пушилин в Telegram.

По его словам, данные подходы должны быть нестандартными, так как «ожидается стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки».

Ранее глава ведомства Ирек Файзуллин заявил, что Минстрой России планирует оказывать помощь в восстановлении Мариуполя.

Кроме того, новый мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать комбинат «Азовсталь».