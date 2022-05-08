Вице-премьер России Хуснуллин посетил Мариуполь и Волноваху
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«С заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным побывали в Волновахе и Мариуполе, чтобы оценить объём восстановительных работ, а также обозначить подходы к процессу строительства», — написал Пушилин в Telegram.
По его словам, данные подходы должны быть нестандартными, так как «ожидается стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки».
Ранее глава ведомства Ирек Файзуллин заявил, что Минстрой России планирует оказывать помощь в восстановлении Мариуполя.
Кроме того, новый мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил об отсутствии планов восстанавливать комбинат «Азовсталь».