Пенсии в Херсонской области будут выплачивать в рублях

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Пенсии в Херсонской области, которая находится под контролем российских сил, будут выплачивать в рублях, готовится реестр пенсионеров.
Пенсии в Херсонской области будут выплачивать в рублях
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Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мы готовим реестр пенсионеров. Сейчас этот механизм отрабатывается, чтобы не затягивать и уже в ближайшие месяцы выплатить пенсии и задолженности», — цитирует его РИА Новости.

Стремоусов добавил, что в рамках пилотного процесса в Геническом районе Херсонской области уже выплачивали пенсии в рублях — каждому пенсионеру было выплачено по 10 тыс. рублей.

В конце марта в мэрии Бердянска заявили о планах перейти на выдачу пенсий и зарплат в рублях.

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