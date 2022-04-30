В Бердянске готовятся к переходу на выплату зарплат и пенсий в рублях
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«Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока ещё в большинстве своём гривна в обращении», — цитирует РИА Новости Сауленко.
По его словам, проведена работа с предпринимателями и торговыми предприятиями.
Он отметил, что пенсии будут выплачиваться из городского бюджета.
Сауленко добавил, что большинство магазинов и рынков уже работают.
Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублёвую зону.