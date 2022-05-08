ЦИК Южной Осетии признал состоявшимися президентские выборы в республике

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Явка на выборах президента Южной Осетии превысила 30%, они признаны состоявшимися. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на секретаря Центризбиркома Кристину Авлохову.
ЦИК Южной Осетии признал состоявшимися президентские выборы в республике
  • РИА Новости
  • © Наталья Айриян

«Барьер в 30% преодолен. Выборы президента состоялись», — заявила она.

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии проходит 8 мая. В 08:00 мск в республике и за её пределами открылись 76 избирательных участков. Они закроются в 20:00 мск.

В конце апреля сообщалось, что во втором туре выборов примут участие нынешний глава республики Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

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