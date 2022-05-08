Рогозин заявил, что Илону Маску «придётся отвечать» за передачу ВСУ оборудования Starlink
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Он отметил, что, согласно полученной Россией информации, Минобороны США осуществляло доставку и передачу украинским военным абонентских ящиков приёма-передачи интернета от Starlink.
По его словам, таким образом, Маск причастен к «снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи».
«А за это придётся отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака ни включал», — заявил Рогозин.
Ранее пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в интервью RT рассказал, что Киев передал украинским военным в Мариуполе комплект оборудования Starlink, разработанный компанией SpaceX Илона Маска.