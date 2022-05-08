Рогозин заявил, что Илону Маску «придётся отвечать» за передачу ВСУ оборудования Starlink

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Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что основателю американской компании SpaceX Илону Маску «придётся отвечать» за передачу Вооружённым силам Украины оборудования Starlink.
Рогозин заявил, что Илону Маску «придётся отвечать» за передачу ВСУ оборудования Starlink
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

Он отметил, что, согласно полученной Россией информации, Минобороны США осуществляло доставку и передачу украинским военным абонентских ящиков приёма-передачи интернета от Starlink.

По его словам, таким образом, Маск причастен к «снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи».

«А за это придётся отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака ни включал», — заявил Рогозин.

Ранее пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков в интервью RT рассказал, что Киев передал украинским военным в Мариуполе комплект оборудования Starlink, разработанный компанией SpaceX Илона Маска.

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