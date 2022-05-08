ВС России сбили над островом Змеиный два самолёта и один вертолёт ВСУ
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«В течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены ещё два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.
Кроме того, в районе Одессы сбит беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.
Конашенков также сообщил, что ВКС России уничтожили узел связи военного аэродрома Червоноглинское, а также корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы.
7 мая российские военные сбили украинские самолёты Су-24 и Су-27, а также три вертолёта Ми-8 в районе острова Змеиный.