ВС России сбили над островом Змеиный два самолёта и один вертолёт ВСУ

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Российские средства ПВО за ночь уничтожили над островом Змеиный ещё два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
ВС России сбили над островом Змеиный два самолёта и один вертолёт ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В течение ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены ещё два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Кроме того, в районе Одессы сбит беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.

Конашенков также сообщил, что ВКС России уничтожили узел связи военного аэродрома Червоноглинское, а также корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы.

7 мая российские военные сбили украинские самолёты Су-24 и Су-27, а также три вертолёта Ми-8 в районе острова Змеиный.

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