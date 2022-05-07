Минобороны: авиация России поразила 26 военных объектов Украины за день

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Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за день поразила 26 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Минобороны: авиация России поразила 26 военных объектов Украины за день
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 26 военных объектов Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, среди поражённых объектов — два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов.

Конашенков добавил, что уничтожена артиллерийская батарея на огневых позициях.

Ранее Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, расположенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.

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