РИА Новости: украинские войска ударили «Точкой-У» по городу Голая Пристань
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Как рассказали местные жители, обстрел произошёл рано утром, около 06:30 мск, пострадали четыре человека.
Как минимум десять частных жилых домов получили серьёзные повреждения в результате обстрела. Произошёл обрыв линии электропередачи.
Аварийные бригады занимаются восстановлением электроснабжения.
Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе восстановили мобильную связь.