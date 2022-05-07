РИА Новости: украинские войска ударили «Точкой-У» по городу Голая Пристань

Украинские войска ударили ракетой «Точка-У» по частным жилым домам в городе Голая Пристань Херсонской области. Об этом сообщило РИА Новости.

РИА Новости

Как рассказали местные жители, обстрел произошёл рано утром, около 06:30 мск, пострадали четыре человека. Как минимум десять частных жилых домов получили серьёзные повреждения в результате обстрела. Произошёл обрыв линии электропередачи. Аварийные бригады занимаются восстановлением электроснабжения. Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе восстановили мобильную связь.